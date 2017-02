Eerland laat NK tafeltennis schieten

ZWOLLE - Titelhoudster Britt Eerland laat de Nederlands kampioenschappen tafeltennis komend weekeinde in Zwolle schieten. De nummer twee van de plaatsingslijst, achter Li Jie, is nog niet helemaal hersteld van een schouderblessure. Normaal gesproken is de Schiedamse speelster op 7 maart tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland in haar woonplaats wel weer van de partij.

,,Jammer genoeg geen NK voor mij. Ik ben aan het herstellen van een spuit in mijn schouder'', liet Eerland dinsdag op Facebook weten. ,,Ik ben wel al aan het trainen, maar het NK zou zwaar worden en ik denk niet dat mijn schouder dat aan kan. In overleg met mijn medische team zal ik wel de interland spelen en hopelijk gaat dat goed.''