Vakbond profrenners zet UCI onder druk

LONDEN - De internationale wielrennersvakbond CPA dreigt met juridische acties tegen de mondiale wielerunie UCI vanwege het uitblijven van voldoende veiligheidsmaatregelen bij de proef met de veelbesproken schijfremmen. Volgens CPA-voorzitter Gianni Bugno weigert de UCI de eisen en wensen van de CPA in te willigen. ,,Daarom gaan we nu op een hardere manier om aandacht vragen. We zijn zeer bezorgd'', liet de ex-prof dinsdag weten.

28-2-2017

Volgens Bugno is de CPA geen volledige tegenstander van de metalen schijfremmen, die door hun scherpte flinke wonden kunnen veroorzaken. ,,De meerderheid van de renners heeft om een beschermende constructie gevraagd, maar daar wordt bij de UCI niet op gereageerd. Daartegen komen we nu in opstand.''

In april 2016 besliste de UCI naar aanleiding van zwaar letsel bij de Spaanse renner Francisco Ventoso om het gebruik van de schijfremmen voorlopig te verbieden. Sinds 1 januari mag het echter weer wel.

Onlangs hield Owain Doull van Sky aan een val een opengereten schoen over. Volgens hem was de oorzaak de schijfrem van een andere fiets. De Welshman liep wonderwel geen ernstig letsel op.