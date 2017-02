Haase eenvoudig naar tweede ronde

ANP Haase eenvoudig naar tweede ronde

DUBAI - Robin Haase heeft dinsdag de tweede ronde bereikt van het ATP-toernooi in Dubai. De beste Nederlandse tennisser kende weinig problemen met Denis Istomin uit Oezbekistan: 6-2 6-4.

Door ANP - 28-2-2017, 16:41 (Update 28-2-2017, 16:41)

Haase serveerde sterk en kwam alleen tijdens zijn laatste opslagbeurt even in gevaar. Istomin moest drie keer zijn service inleveren. Haase stuit in de tweede ronde op de winnaar van het Tsjechische onderonsje tussen Tomas Berdych en Lukas Rosol.

Berdych is als vijfde geplaatst op het sterk bezette toernooi in Dubai, achter Andy Murray, de al uitgeschakelde Stan Wawrinka, Roger Federer en Gaël Monfils.