ANP Ter Mors mag naar WK shorttrack

ROTTERDAM - Schaatsster Jorien ter Mors krijgt haar gewenste optreden bij het WK shorttrack in Rotterdam. De winnares van het brons afgelopen weekeinde bij de WK sprint in Calgary is dinsdag opgenomen in de selectie voor de mondiale titelstrijd van 10 tot en met 12 maart in Ahoy. Ter Mors zal alleen uitkomen op de aflossing.

Door ANP - 28-2-2017, 12:55 (Update 28-2-2017, 12:55)

Suzanne Schulting, Rianne de Vries en Yara van Kerkhof zijn aangewezen voor de individuele afstanden. Lara van Ruijven maakt evenals Ter Mors alleen deel uit van de relayploeg.

Ter Mors trok zich vorig jaar november als shorttrackster terug uit de individuele onderdelen om zich volledig op de langebaan te richten. Ze deed vervolgens mee aan de WK afstanden en de WK sprint. De Twentse hoopte vurig op een uitverkiezing voor de WK shorttrack.

Bij de mannen is Sjinkie Knegt, de wereldkampioen van 2015, de absolute kopman. Dylan Hoogerwerf en Daan Breeuwsma komen ook op de individuele afstanden uit. Dennis Visser en Itzhak de Laat zijn opgenomen in de ploeg voor de aflossing.