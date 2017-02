Eerste meters Verstappen in nieuwe Red Bull

ANP Eerste meters Verstappen in nieuwe Red Bull

BARCELONA - Max Verstappen heeft dinsdag even na 9.00 uur zijn eerste rondjes gereden in de RB13, de bolide van Red Bull waarin de Limburgse autocoureur dit jaar de strijd aangaat in de Formule 1. Hij deed dat op het Circuit de Catalunya bij Barcelona, waar deze week de eerste officiële testdagen worden gehouden.

Door ANP - 28-2-2017, 10:01 (Update 28-2-2017, 10:01)

Verstappen reed met een opzichtig hekwerk op zijn auto. Daarin zijn tal van sensoren verwerkt die van alles meten en controleren. Hij zette nog geen rondetijden neer. De testdag bestaat uit een ochtend- en middagsessie.

Red Bull kende maandag een stroeve start bij de eerste van vier trainingsdagen. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo kampte met de nodige technische mankementen en reed iets meer dan vijftig testronden. Zijn snelste ronde ging in 1.22,926. Dat was de vijfde tijd.