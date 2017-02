Gewonde Martin hoopt op Parijs-Nice

ANP Gewonde Martin hoopt op Parijs-Nice

PARIJS - Wereldkampioen tijdrijden Tony Martin hoopt zondag van start te gaan in Parijs-Nice, al is hij daar nog niet helemaal zeker van. De Duitse wielrenner hield een diepe hoofdwond over aan een val afgelopen zondag in de Vlaamse semiklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne.

Door ANP - 28-2-2017, 9:10 (Update 28-2-2017, 9:10)

Met een bloedend hoofd fietste Martin nog enkele kilometers door, totdat de koersdokter besloot hem uit de strijd te nemen. In de snee vlak boven zijn rechteroog moesten acht hechtingen worden gezet.

De artsen constateerden geen hersenschudding of ander ernstig letsel, zodat de renner van Katoesja zich in principe kan klaarmaken voor de Franse etappekoers naar de zon, die zondag begint en waarin Martin vooral zijn zinnen heeft gezet op de vierde etappe, een tijdrit over 14,5 kilometer. Martin kroonde zich vorig jaar voor de vierde keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen tijdrijden.