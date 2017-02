Geen beste start voor Red Bull in Barcelona

BARCELONA - Red Bull kende maandag geen beste start bij de eerste van vier trainingsdagen in de Formule 1. In de middagsessie op Circuit de Catalunya bij Barcelona kampte Daniel Ricciardo met een defecte accu in de gloednieuwe RB13. Eerder op de dag bleek een sensor kapot en reed de Australiër slechts vier ronden. Ricciardo kwam in de laatste sessie toch tot vijftig testronden met een snelste tijd van 1.22,926. Het leverde hem de vijfde plaats op.

27-2-2017

Mercedes was in de middagsessie de snelste. Lewis Hamilton nam het stuur over van de Fin Valtteri Bottas en noteerde 73 ronden. Met een tijd van 1.21,765 was hij net iets sneller dan de Duitser Sebastian Vettel (1.21,878). In zijn Ferrari reed Vettel wel de meeste rondjes van iedereen, namelijk 128. Felipe Massa van Williams noteerde een beste ronde van 1.22,076. Daarmee werd hij na 103 ronden derde. In de ochtendsessie was Ferrari nog de snelste. Vettel klokte toen 1.22,791 en die tijd lag ruim onder de tijd op de eerste trainingsdag van vorig jaar.

Net als Red Bull had McLaren technische problemen. De olie-installatie in de bolide van Fernando Alonso had 's ochtends kuren en 's middags bleef de Spanjaard lange tijd in de garage van McLaren staan. In 29 rondjes kwam hij tot de tiende tijd.

Max Verstappen is voor Red Bull dinsdag aan de beurt. Vooralsnog stelt hij geen doelen voor het komende seizoen, liet hij aan Verstappen.nl weten. ,,Ik ben tevreden als we een goede auto hebben en mooie resultaten kunnen boeken. Wat die mooie resultaten op dit moment zijn, weet ik niet. Dat ligt natuurlijk aan de auto'', aldus de jonge Limburger.