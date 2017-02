Sunweb met Matthews in Parijs-Nice

Door ANP - 27-2-2017, 17:57 (Update 27-2-2017, 17:57)

,,Michael maakt zijn debuut in Parijs-Nice. Na zijn twee zeges van vorig jaar in deze koers zal het team er alles aan doen om hier weer goede resultaten te halen'', aldus de Deense ploegleider Morten Bennekou. ,,Het tweede doel is om Warren te ondersteunen op weg naar een zo goed mogelijk resultaat in zijn thuisland.''

Bennekou doelde daarmee op de Fransman Warren Barguil. Voor Sunweb verschijnen in Parijs verder ook de Duitsers Nikias Arndt en Simon Geschke, de Nederlanders Roy Curvers, Sam Oomen en Tom Stamsnijder en de Belg Zico Waeytens aan de start.

Matthews won vorig jaar de proloog en de tweede etappe in Parijs-Nice.