Federer wint eerste partij sinds grandslamzege

DUBAI - Roger Federer heeft zijn eerste partij sinds zijn achttiende grandslamzege overtuigend gewonnen. De Zwitserse tennisser had maandag in de eerste ronde in Dubai geen moeite met de Fransman Benoît Paire. Federer won ruim binnen het uur met 6-1 6-3.

Door ANP - 27-2-2017, 17:16 (Update 27-2-2017, 17:16)

De als derde geplaatste Federer was eind vorige maand in de finale van de Australian Open te sterk voor de Spanjaard Rafael Nadal. Daarna nam hij even rust en liet hij onder meer de ontmoeting in de Daviscup met de Verenigde Staten aan zich voorbijgaan.

In Dubai treft de 35-jarige Federer in de tweede ronde de winaar van de partij die gaat tussen de Russische spelers Michail Joezjni en Evgeni Donskoi. Federer won het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten al zeven keer. In 2015 deed hij dat voor het laatst.

De Brit Andy Murray is dit jaar in Dubai als eerste geplaatst en de Zwitser Stan Wawrinka als nummer twee.