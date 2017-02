Mislukte start Red Bull

ANP Mislukte start Red Bull

BARCELONA - Formule 1-renstal Red Bull heeft een valse start gemaakt tijdens de eerste van vier trainingsdagen op Circuit de Catalunya bij Barcelona. De gloednieuwe RB13 reed maandag slechts vier ronden met de Australiër Daniel Ricciardo achter het stuur. Toen stopte de auto ermee en moest een takelwagen de bolide terugbrengen naar de garagebox.

Door ANP - 27-2-2017, 13:49 (Update 27-2-2017, 13:49)

Red Bull hoopt het euvel te hebben verholpen voor de middagsessie, als opnieuw Ricciardo rijdt. Max Verstappen is dinsdag aan de beurt.

Ferrari bleek in de ochtendsessie de snelste. Sebastian Vettel klokte 1.22,791 en die tijd lag ruim onder de tijd op de eerste trainingsdag van vorig jaar. Dat was volgens de verwachtingen, want de auto's zijn met bredere banden en aerodynamische aanpassingen sneller gemaakt.

De Fin Valtteri Bottas kreeg alle ruimte te wennen aan de Mercedes. Hij legde 79 ronden af, verreweg de meeste van alle andere coureurs. Zijn beste ronde ging in 1.23,169. Dat was de tweede tijd.