Bertens stijgt op wereldranglijst

LONDEN - Tennisster Kiki Bertens is maandag drie plaatsen gestegen op de wereldranglijst en staat nu op de twintigste positie, haar hoogste ranking ooit. Dat is opvallend, want de Westlandse verloor afgelopen week al in de eerste ronde van het toernooi in Dubai. Haar eerstvolgende toernooi in Indian Wells (Verenigde Staten), dat 8 maart begint.

Door ANP - 27-2-2017, 8:57 (Update 27-2-2017, 8:57)

Bij de mannen leverde Robin Haase acht posities in. De Haagse prof, afgelopen week uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi in Marseille, zakte van de 58e naar de 66e plaats op de mondiale ranglijst.

De Fransman Jo-Wilfried Tsonga, de winnaar in Marseille, keerde terug in de top tien. Hij steeg van de elfde naar de zevende plek. Andy Murray handhaafde zich als nummer één bij de mannen. Serena Williams blijft de ranglijst bij de vrouwen aanvoeren.