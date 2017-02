Kodaira wint weer, Ter Mors zesde

ANP Kodaira wint weer, Ter Mors zesde

CALGARY - De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft zondag bij het WK sprint in Calgary ook de tweede 500 meter gewonnen. De wereldkampioene op deze afstand zegevierde in een tijd van 36,80 seconden. Daarmee verstevigde de dertigjarige rijdster, die zaterdag ook al de 1000 meter won, haar leidende positie in het algemeen klassement.

Door ANP - 26-2-2017, 21:41 (Update 26-2-2017, 21:41)

De Tsjechische Karolina Erbanova eindigde zondag als tweede in 37,23, gevolgd door de Japanse Maki Tsuji als nummer drie (37,28).

Jorien ter Mors eindigde op de zesde plek met een tijd van 37,39. Daarmee verbeterde ze haar persoonlijke record op deze afstand. In de tussenstand na drie afstanden zakte Ter Mors van de derde naar de vierde plaats, op 2,80 seconden van Kodaira en op 0,30 van nummer drie Erbanova. De Amerikaanse Heather Bergsma staat tweede, op 2,48 van de Japanse leidster.

Anice Das

Anice Das reed zondag de vijftiende tijd (38,31). Daarmee belandde de 31-jarige schaatsster van Team AfterPay op de achttiende plaats in het tussenklassement. Sanneke de Neeling eindigde op haar tweede 500 meter op de twintigste plek (38,63). De twintigjarige rijdster van Team LottoNL-Jumbo staat na drie races op de zestiende positie in de algemene rangschikking.

Rond kwart over tien Nederlandse tijd beginnen de vrouwen zondagavond aan de tweede en afsluitende manche op de 1000 meter. Ter Mors reed zaterdag op die afstand een Nederlands record (1.12,53). Erbanova gaf als nummer vier precies een seconde op haar toe. Bergsma was 0,42 seconde langzamer dan Ter Mors, die met een nieuwe toptijd op de kilometer zilver voor het grijpen heeft.