Engelse rugbyers moeizaam langs Italië

ANP Engelse rugbyers moeizaam langs Italië

LONDEN - De Engelse rugbyploeg heeft zondag dankzij een 36-15 zege op Italië de leiding in de Six Nations weer overgenomen. Op Twickenham stond Italië bij rust nog verrassend met 10-5 voor, maar in de tweede helft brak het verzet van de bezoekers en scoorde Engeland onder meer drie try's.

Door ANP - 26-2-2017, 19:10 (Update 26-2-2017, 19:10)

Engeland heeft nu met dertien punten uit drie duels een voorsprong van drie punten op Ierland dat zaterdag won van Frankrijk. Het Schotland van Tim Visser, die zaterdag met een try een beslissende rol speelde in de thuiszege op Wales, staat met negen punten derde. Nummers vier en vijf Wales en Frankrijk staan beide op vijf punten, Italië staat nog altijd op nul.