ANP Tennisster Babos wint thuistoernooi

BOEDAPEST - Tennisster Timea Babos heeft het WTA-toernooi in Boedapest gewonnen. De Hongaarse verloor de eerste set nog tegen de als tweede geplaatste Lucie Safarova uit Tsjechië, maar daarna liep de nummer één van de plaatsingslijst uit naar een 6-7 (4) 6-4 6-3 zege.

Door ANP - 26-2-2017, 15:47 (Update 26-2-2017, 15:47)

Voor Babos is het haar tweede titel na de eindzege in het Mexicaanse Monterrey in 2012. Bovendien was het voor de Hongaarse haar eerste zege op Safarova in drie ontmoetingen.