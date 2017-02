Nieuwe bolide Red Bull met gat in neus

MILTON KEYNES - Red Bull Racing heeft als laatste topteam in de Formule 1 zijn nieuwe auto onthuld. De wagen waarin Max Verstappen en ploegmaat Daniel Ricciardo gaan strijden, heeft een opvallende opening aan de voorkant van de neus.

Door ANP - 26-2-2017, 14:09 (Update 26-2-2017, 14:09)

De in matte kleuren gespoten bolide heeft ook een knik in de neus zoals op de wagen van Force India. De grote haaienvin is op de RB13 volledig donkerblauw gespoten.

Komende week zijn de eerste testdagen op het circuit van Catalunya bij Barcelona. Verstappen komt dinsdag in actie. Ricciardo mag maandag als eerste de RB13 de sporen geven.