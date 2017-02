Pacquiao en Khan akkoord over bokskraker

MANILLA - De Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao en de Brit Amir Khan zijn akkoord over een gevecht op 23 april. Plaats van handeling is nog onbekend. Beide boksers maakten zondag melding van het naderende 'supergevecht'.

Door ANP - 26-2-2017, 11:10 (Update 26-2-2017, 11:10)

Pacquiao veroverde wereldtitels in zes gewichtsklassen. De 38-jarige Filipijn won vorig jaar november de WBO-wereldtitel in het weltergewicht door Jessie Vargas te verslaan. Eerder dat jaar was hij nog gestopt ten gunste van zijn politieke carrière. In mei 2015 verloor Pacquiao van de Amerikaan Floyd Mayweather in het 'duurste' boksgevecht ooit.

,,Dit is wat de fans willen'', twitterde Pacquiao, die gehoor gaf aan de uitkomst van een enquête op Twitter. Khan kwam met afstand als populairste volgende tegenstander van Pacquiao naar voren. Het laatste gevecht van de Brit was in mei 2016, toen de Mexicaan Canelo Alvarez hem knock-out sloeg.