Raonic naar finale Delray Beach

DELRAY BEACH - Milos Raonic heeft zaterdag de finale bereikt van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach. De als eerste geplaatste Canadees versloeg de Argentijn Juan Martin del Potro in twee sets: 6-3 7-6 (6).

Door ANP - 26-2-2017, 7:15 (Update 26-2-2017, 7:15)

Beide tennissers waren aan elkaar gewaagd. Vooral serverend speelden ze allebei ijzersterk. Een break in de zesde game was voor Raonic voldoende om de eerste set te winnen. De Canadese nummer vier van de ATP-ranking was net wat scherper op beslissende momenten dan Del Potro.

In de tweede set leek een late break voldoende voor Raonic maar de Argentijn gaf zich nog niet gewonnen en dwong alsnog een tiebreak af. Het servicegeweld van Raonic was uiteindelijk toch teveel voor de als zevende geplaatste Del Potro.

Raonic staat zondag in de finale tegenover de Amerikaan Jack Sock, die als derde geplaatst is in Delray Beach. Sock verloor in 2017 nog maar een partij. In de derde ronde van de Australian Open werd hij geklopt door Jo-Wilfried Tsonga.