ANP Ter Mors kan weer lachen

CALGARY - Na haar eerste 500 meter zaterdag bij het WK sprint in Calgary (vijfde in 37,55) sprak Jorien ter Mors nog haar grote twijfel uit over haar vorm. ,,Ik wil wel meer, maar mijn lichaam wil het gewoon niet. Er zit niet meer in'', verzuchtte de Twentse schaatsster, die eerder dit seizoen twee keer door ziekte werd getroffen.

Door ANP - 25-2-2017, 23:22 (Update 25-2-2017, 23:22)

Tot haar grote blijdschap en opluchting bleek haar lijf nadien op de 1000 meter nog tot heel veel in staat. Met een tijd van 1,12,53 verbeterde ze haar eigen Nederlandse record. Alleen de Japanse klassementsleidster Nao Kodaira was met een evenaring van het baanrecord (1.12,51) nog net iets beter.

,,Ik hoopte dat ik het nog kon en dat bleek gelukkig het geval'', liet Ter Mors bij de NOS opgetogen weten. ,,Ik ben vooral heel blij met mijn snelle slotronde. Ik moet het nu eenmaal niet van mijn opening hebben. Deze keer kwam ik er wel goed doorheen. Dat stemt me echt heel tevreden. Dat neemt niet weg dat ik nog stees zoekende ben. Het kan zondag allemaal weer weg zijn. Maar een podiumplaats is nu zeker mogelijk'', zei de nummer drie van het klassement.