ANP Ter Mors tweede op 1000 m in nationaal record

CALGARY - Jorien ter Mors heeft zaterdag bij het WK sprint in Calgary haar Nederlandse record op de 1000 meter verbeterd. De Twentse schaatsster reed op de Olympic Oval een tijd van 1.12,53. Daarmee was ze 0,13 seconde sneller dan haar oude toptijd, die ze in november 2015 eveneens in Calgary neerzette (1.12,66).

Door ANP - 25-2-2017, 23:07 (Update 25-2-2017, 23:07)

Ter Mors eindigde zaterdag met haar Nederlandse record op de tweede plek. Alleen de Japanse Nao Kodaira was nog iets sneller: 1.12,51. Daarmee evenaarde ze het baanrecord. De Amerikaanse Heather Bergsma, wereldkampioene op deze afstand, belandde met een tijd van 1.12,95 op de derde plek.