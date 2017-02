Thiem bereikt in Rio wel finale

ANP Thiem bereikt in Rio wel finale

RIO DE JANEIRO - Dominic Thiem heeft zaterdag als eerste de finale gehaald van het tennistoernooi in Rio de Janeiro. De als tweede geplaatste Oostenrijker ondervond in de halve eindstrijd weinig tegenstand van de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas, die als nummer vijf was ingeschaald. Het werd 6-1 6-4.

Door ANP - 25-2-2017, 23:05 (Update 25-2-2017, 23:05)

Vorige week strandde Thiem, de nummer acht van de wereld, in Rotterdam nog in de kwartfinales. Ook in Ahoy was de tennisser de nummer twee van de plaatsingslijst.

In de finale in Rio de Janeiro stuit Thiem zondag op de winnaar van de tweede halve finale, die gaat tussen de Noor Casper Ruud (208e op de wereldranglijst) en de Spanjaard Pablo Carreno Busta (24e).