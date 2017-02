Duitse tennissters lopen finale Boedapest mis

BOEDAPEST - Julia Görges en Carina Witthöft zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de eindstrijd van het tennistoernooi in Boedapest. De Duitse vrouwen verloren zaterdag allebei in de halve finale.

Door ANP - 25-2-2017, 19:01 (Update 25-2-2017, 19:01)

Görges moest de zege aan de Hongaarse Timea Babos laten: 5-7 1-6. Witthöft kon tegen de Tsjechische Lucie Safarova ook geen set pakken: 4-6 3-6.

Het toernooi in Boedapest krijgt daarmee de gewenste finale. Met Babos en Safarova staan zondag de nummers een en twee van de plaatsingslijst tegenover elkaar. Op de wereldranglijst staat Babos hoger (33e om 47e), maar de twee eerdere ontmoetingen tussen de tennissters werden allebei door Safarova gewonnen.