Herlings stelt teleur bij MXGP-debuut

LOSAIL - Motorcrosser Jeffrey Herlings is zaterdag bij zijn debuut in de MXGP achttiende geworden van 21 rijders. De drievoudig werelkampioen in de MX2-klasse begon sterk aan de eerste manche van de seizoensopening in Qatar en reed een tijd zesde, maar zakte vanaf halverwege de race terug. Glenn Coldenhoff, de andere Nederlander op het hoogste crossniveau, kwam in de eerste manche net voor zijn KTM-teamgenoot Herlings als vijftiende over de streep.

Door ANP - 25-2-2017, 17:12 (Update 25-2-2017, 17:12)

Antonio Cairoli won de eerste manche op het circuit van Losail. De Italiaan van KTM leidde van start tot finish. De Belg Clement Desalle en de Sloveen Tim Gajser mochten mee naar het podium.

Herlings kwam twee weken geleden ten val en brak een middenhandsbeentje. Hij rijdt met een brace om zijn hand.

Later zaterdag volgt een tweede manche in Qatar.