ANP Dumoulin komt net tekort in Abu Dhabi

JEBEL HAFEET - Tom Dumoulin is al vroeg in vorm. De Limburgse wielrenner deed zaterdag van zich spreken in de derde etappe van de Ronde van Abu Dhabi, zijn eerste koers van dit jaar.

Door ANP - 25-2-2017, 14:32 (Update 25-2-2017, 14:32)

De winnaar van olympisch zilver op de tijdrit in Rio kwam als derde boven op de slotklim naar Jebel Hafeet. Hij kwam luttele seconden na etappewinnaar Rui Costa over de meet. De Rus Ilnoer Zakarin eindigde als tweede.

Ook Bauke Mollema toonde zich vooraan in de rit over 186 kilometer, die na een hele lange vlakke aanloop eindige op de Jebel Hafeet, een ruim 10 kilometer lange klim. De Groninger, die dit jaar al de beste was in de Ronde van San Juan, reed naar de vierde plaats.

De Portugees Costa nam de leiderstrui over de Brit Mark Cavendish, die al vroeg moest lossen. Hij verdedigt zondag in de vierde en laatste etappe van de koers uit de WorldTour een voorsprong van vier seconden op Zakarin en zestien op Dumoulin.