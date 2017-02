Nieuwe kampioenen bij WK sprint

ANP Nieuwe kampioenen bij WK sprint

CALGARY - De wereldkampioenschappen sprint in Calgary beginnen zaterdag zonder de twee titelhouders. Bij de mannen ontbreekt de Rus Pavel Koelizjnikov, bij de vrouwen is de Amerikaanse Brittany Bowe afwezig. Voor beiden is dit schaatsseizoen mislukt. Koelizjnikov worstelt met fysieke en mentale problemen, Bowe kon niet tijdig herstellen van een hersenschudding die ze in de voorbereiding opliep.

Door ANP - 25-2-2017, 5:01 (Update 25-2-2017, 5:01)

Namens Nederland verschijnen bij de mannen Europees kampioen Kai Verbij, vice-wereldkampioen Kjeld Nuis en Nederlands kampioen Ronald Mulder aan de start. Nuis was twee weken geleden met wereldtitels op de 1000 en 1500 meter in Zuid-Korea de gevierde man. ,,Een hattrick zou mooi zijn'', blikte hij gretig vooruit.

Bij de vrouwen komen Jorien ter Mors, Anice Das en Sanneke de Neeling namens Oranje in actie op het snelle ijs van de hooglandbaan in Canada. Ter Mors pakte vorig jaar WK-brons. Ze wacht dit seizoen nog altijd op haar topvorm.

Om 20.30 uur Nederlandse tijd beginnen de vrouwen aan de eerste 500 meter.