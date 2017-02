Fontijn begint goed in Bulgarije

STRANDJA - Nouchka Fontijn is vrijdag als titelverdedigster goed begonnen aan de 68e editie van het internationale bokstoernooi in het Bulgaarse Strandja. De Schiedamse fysiotherapeute, die bij Rio 2016 olympisch zilver veroverde in de klasse tot 75 kilogram, was in de kwartfinales veel te sterk voor de Poolse Elzbieta Wojcik (5-0). Het was de tweede partij van Fontijn na haar succes in Brazilië. Eerder zegevierde ze in december in Rotterdam tijdens het kerstboksgala.

Door ANP - 24-2-2017, 23:00 (Update 24-2-2017, 23:00)

Gina Hofman en Xavier Kohlen werden eerder deze week in de eerste ronde uitgeschakeld.