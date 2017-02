Sprinter Bockarie net te laat met toptijd

ANP Sprinter Bockarie net te laat met toptijd

MADRID - Solomon Bockarie heeft vrijdag zijn persoonlijk record op de 60 meter aangescherpt tot 6,62 seconden. De Nederlands kampioen op de sprint liep die toptijd bij een indoorwedstrijd in Madrid. Bockarie, die 6,68 als beste tijd had staan, bleef net boven het nationaal record dat met 6,60 wordt gedeeld door Churandy Martina en Brian Mariano.

Door ANP - 24-2-2017, 22:04 (Update 24-2-2017, 22:04)

De 29-jarige atleet, geboren in Sierra Leone, was met zijn razendsnelle sprint net te laat om te mogen meedoen aan het EK indoor. Hij dook weliswaar onder de limiet van 6,66, maar de inschrijftermijn is sinds maandag gesloten. De Atletiekunie maakte begin deze week al de selectie bekend voor de EK van komende week in Belgrado.

Bockarie moest de winst in Madrid laten aan Yunier Perez uit Cuba, die 6,60 klokte.