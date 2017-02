Skiester Vonn eerst boos en dan ziek

ANP Skiester Vonn eerst boos en dan ziek

CRANS MONTANA - Het zit de Amerikaanse skiester Lindsey Vonn niet mee in Crans Montana. De 32-jarige skivedette meldde zich vrijdag af voor de wereldbekerwedstrijd op de combinatie, omdat ze de veiligheidsrisico's op de piste te groot vond vanwege de mist en zachte sneeuw. Vonn deelde haar boosheid daarover uitgebreid op Twitter. In de loop van de dag werd de Amerikaanse ook nog geveld door ziekte, waardoor ze mogelijk de wedstrijden in het weekeinde eveneens moet overslaan.

Door ANP - 24-2-2017, 21:16 (Update 24-2-2017, 21:16)

,,Ik heb een voedselvergiftiging of een buikgriepje opgelopen en ben de hele tijd aan het overgeven'', meldde Vonn vrijdagavond op Twitter. ,,Hopelijk voel ik me zaterdag weer beter.'' Vonn heeft 77 wereldbekerzeges op zak en jaagt op het record van de Zweed Ingemar Stenmark, die liefst 86 wereldbekerwedstrijden won.

Zaterdag staat in Crans Montana de super-G op het programma, gevolgd door de combinatie op zondag.