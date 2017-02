Bos 17e na eerste run bij WK skeleton

ANP Bos 17e na eerste run bij WK skeleton

KÖNIGSSEE - Kimberley Bos heeft de eerste dag van het WK skeleton in het Duitse Königssee afgesloten op de zeventiende plaats. Landgenote Joska Le Conté belandde tijdens de eerste run op de 24e plek. Door aanhoudende sneeuwval besloot de organisatie vrijdagmiddag de tweede manche te annuleren. Op zaterdag resteren nog twee wedstrijden voor de vrouwen. Europees kampioene Jacqueline Lölling leidt in de tussenstand.

Door ANP - 24-2-2017, 19:18 (Update 24-2-2017, 19:18)

Bos (23) eindigde vorig jaar tijdens haar WK-debuut verrassend als achtste. Dit seizoen maakte de fysiotherapeute uit Ede indruk in de wereldbeker met een vijfde en zevende plaats. Voor haar tweede WK sprak ze onlangs niet al te hoge verwachtingen uit. Een positie bij de eerste twintig zou haar tevreden stemmen, liet Bos bescheiden weten.

De mannen konden eerder op vrijdag wel twee runs afwerken. De geboren Ghanees Akwasi Frimpong, die als achtjarige jongen met zijn moeder in Amsterdam belandde en in 2008 de Nederlandse nationaliteit kreeg, moest genoegen nemen met de 44e en laatste plaats. Titelhouder Martins Dukurs uit Letland gaat als koploper de slotdag in.