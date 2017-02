Kerber kan Williams niet verdringen

DUBAI - De ambitieuze missie van de Duitse tennisster Angelique Kerber is vrijdag in Dubai gestrand. De 29-jarige Kerber was in de Verenigde Arabische Emiraten gebrand op de titel. Met de eindzege zou ze de eerste plaats op de wereldranglijst weer overnemen van de Amerikaanse Serena Williams.

Door ANP - 24-2-2017, 18:21 (Update 24-2-2017, 18:21)

Kerber kon haar aspiraties echter niet waarmaken. Mede door wat rugklachten moest de als eerste geplaatste Duitse in de halve finales haar meerdere erkennen in Elina Svitolina: 6-3 7-6 (3). De 22-jarige tennisster uit Oekraïne, de nummer zeven van de plaatsingslijst, speelt in de finale tegen Caroline Wozniacki. De als tiende geplaatste Deense versloeg vrijdag Anastasija Sevastova in twee sets: 6-3 6-4.

Wozniacki haalde voor de tweede keer binnen een week de finale van een WTA-toernooi. De 26-jarige Deense verloor vorig weekeinde in de eindstrijd van het toernooi van Doha in twee sets van de Tsjechische Karolina Pliskova. Wozniacki won het toernooi in Dubai in 2011. Ze staat inmiddels op 25 titels in het WTA-circuit.