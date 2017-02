Giovinazzi vervangt Wehrlein bij testdagen

BARCELONA - De Italiaanse coureur Antonio Giovinazzi neemt volgende week de plek over van Pascal Wehrlein tijdens de eerste testdagen in de Formule 1. Wehrlein, komend seizoen een van de twee vaste coureurs van Sauber, kampt met een rugblessure en moet de eerste testvierdaagse in Barcelona overslaan. De Zwitserse renstal heeft de 23-jarige Giovinazzi gevraagd het stuur over te nemen van de Duitser.

Door ANP - 24-2-2017, 17:20 (Update 24-2-2017, 17:20)

De Italiaan staat als reservecoureur onder contract bij Ferrari, dat zijn motoren levert aan Sauber. Giovinazzi stapt komende week in de nieuwe Sauber C36-Ferrari, waarvan hij het stuurtje tijdens de testdagen afwisselt met de Zweedse coureur Marcus Ericsson.

Wehrlein crashte vorige maand tijdens de Race of Champions in Miami en liep daarbij een rugblessure op. De 22-jarige Duitser moet zijn debuut voor Sauber daarom uitstellen. Wehrlein reed afgelopen seizoen in de Formule 1 voor achterhoedeteam Manor.