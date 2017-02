Volleybalster Steenbergen stopt bij Oranje

NIEUWEGEIN - De nieuwe volleybalbondscoach Jamie Morrison kan bij Oranje geen beroep doen op de in Schagen opgegroeide Quinta Steenbergen. De 31-jarige middenaanvalster liet vrijdag weten dat ze haar interlandloopbaan beëindigt. Steenbergen is zwanger en wil zich richten op haar maatschappelijke carrière.

Door ANP - 24-2-2017, 16:47 (Update 24-2-2017, 17:20)

Steenbergen speelde 221 interlands voor Oranje en maakte deel uit van de selectie die afgelopen zomer als vierde eindigde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ze won verder met het Nederlands team zilver op het EK in 2015 en brons in de World Grand Prix in 2016.

Zondag won Steenbergen, die na Rio een rustpauze had ingelast, met haar nieuwe club Sneek nog de bekerfinale.

Eerder kwam de speelster uit voor AMVJ, Weert en TVC Amstelveen. Daarnaast volleybalde Steenbergen, die in het ziekenhuis gaat werken, voor clubs in Frankrijk, Azerbeidzjan, Duitsland en Tsjechië.