ANP Verstappen dinsdag in nieuwe Red Bull

BARCELONA - Max Verstappen kruipt dinsdag voor het eerst achter het stuur van zijn nieuwe Red Bull-bolide. Zijn renstal maakte vrijdag het programma voor de eerste testdagen in Barcelona bekend. Daniel Ricciardo, de Australische teamgenoot van Verstappen, heeft maandag de eer om de eerste kilometers te mogen maken in de gloednieuwe RB13.

Door ANP - 24-2-2017, 16:32 (Update 24-2-2017, 16:32)

Red Bull presenteert zijn Formule 1-bolide zondag, als een van de laatste teams in de Formule 1. Ricciardo neemt maandag en woensdag plaats achter het stuur, Verstappen neemt de dinsdag en donderdag voor zijn rekening. Een week later staan nog vier testdagen op het Circuit de Catalunya van Barcelona op het programma. Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint op 26 maart met de Grote Prijs van Australië in Melbourne.