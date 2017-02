Djokovic maakt rentree in Acapulco

ANP Djokovic maakt rentree in Acapulco

ACAPULCO - Tennisser Novak Djokovic maakt volgende week zijn rentree op de ATP Tour, een week eerder dan de bedoeling was. De nummer twee van de wereld nam donderdag een wildcard in ontvangst voor het hardcourttoernooi van Acapulco in Mexico. Djokovic speelde sinds zijn vroegtijdige aftocht vorige maand bij de Australian Open alleen nog een partijtje in de Daviscup.

Door ANP - 23-2-2017, 22:33 (Update 23-2-2017, 22:33)

De nummer twee van de wereld, die eind vorig jaar werd onttroond door Andy Murray, treft in Acapulco onder anderen Rafael Nadal. De Spaanse 'gravelkoning' komt in Mexico voor het eerst sinds de Australian Open weer in actie. Nadal bereikte in Melbourne de finale, waarin hij moest buigen voor zijn oude rivaal Roger Federer.

Voor Djokovic en Nadal dient het evenement in Acapulco als voorbereiding op het masterstoernooi van Indian Wells, dat over twee weken begint.