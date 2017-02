Vanmarcke keert terug in de Omloop

GENT - De Belgische wielrenner Sep Vanmarcke keert zaterdag na een jaar afwezigheid terug in de Omloop Het Nieuwsblad. De winnaar van de editie van 2012 doet dat als kopman van zijn nieuwe ploeg Cannondale-Drapac. Vorig jaar liet hij in het shirt van LottoNL-Jumbo de openingskoers van het West-Europese wielerjaar nog links liggen.

Door ANP - 23-2-2017, 22:10 (Update 23-2-2017, 22:10)

,,Dat was een bewuste keuze'', vertelde de West-Vlaming donderdag. ,,In 2015 had ik me voorgenomen grote koersen te winnen en was ik eigenlijk veel te vroeg in vorm, zodat ik er uiteindelijk in die wedstrijden niet aan te pas kwam. Dat wilde ik in 2016 anders doen, vandaar dat ik er niet bij was in de Omloop.'' Die aanpak leverde een derde plaats op in de Ronde van Vlaanderen en de vierde in Parijs-Roubaix.

Toch start hij nu weer in de Omloop. ,,Ook al omdat ik nu voor een nieuwe ploeg rijd en ik het belangrijk vind dat iedereen goed op elkaar ingespeeld raakt. Ik ben blij om er weer bij te zijn. De Omloop is ook opgewaardeerd naar de WorldTour. Dat zorgt ervoor dat er grotere namen aan de start staan.''