ANP Renners mopperen weer over schijfremmen

MADINAT ZAYED - Wielrenner Owain Doull van Sky hield donderdag aan een val in de eerste rit van de Ronde van Abu Dhabi een opengereten schoen over. De oorzaak volgens hem: de schijfrem van een andere fiets, vermoedelijk die van de eveneens gevallen Marcel Kittel, die het leer fors beschadigde en wonderwel de Welshman geen ernstig letsel opleverde.

Door ANP - 23-2-2017, 19:16 (Update 23-2-2017, 19:16)

Op Twitter meldde Tom Dumoulin zich met een duidelijke mening over het voorval. ,,Ik ben een groot fan van innovatie, van vooruitgang, van het proberen van nieuwe dingen. Maar schijfremmen zijn onveilig en niet klaar voor gebruik in een peloton'', liet de Limburger van Team Sunweb weten.

De bewuste remmen werden vorig jaar door de internationale wielrenunie UCI verboden, nadat de Spanjaard Francisco Ventoso een diepe vleeswond had opgelopen toen hij tijdens Parijs-Roubaix in aanraking kwam met zo'n dunne metalen schijf. Dit jaar mag er weer mee worden geëxperimenteerd. De vraag is voor hoe lang.

Doull postte donderdag een foto van zijn schoen op Twitter. Onder anderen zijn ploeggenoten Wout Poels en Chris Froome waren eensgezind. ,,#Schijfrem #Mislukking'', twitterde de Brit. ,,Veiligheid moet voorop staan'', vond Poels.