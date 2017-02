Li Jie ontsnapt aan uitschakeling in Doha

ANP Li Jie ontsnapt aan uitschakeling in Doha

DOHA - De Nederlandse tafeltennisster Li Jie is donderdag ontsnapt aan uitschakeling in de eerste ronde van de Qatar Open, een toernooi op de World Tour. In Doha bleef ze de Japanse Hitomi Sato in een slijtageslag de baas. In de beslissende game kwam Sato met 6-1 voor te staan, maar knokte Li Jie zich alsnog naar de winst: 10-12 6-11 11-9 11-8 11-9 3-11 11-9.

Door ANP - 23-2-2017, 17:05 (Update 23-2-2017, 17:05)

De 32-jarige Nederlandse, die begin deze maand voor het eerst in haar carrière de prestigieuze Europese Top 16 op haar naam schreef, treft in de tweede ronde Feng Tianwei uit Singapore. Inzet van die partij is een plek in de kwartfinales in Doha.