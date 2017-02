Cavendish sprint naar zege in Abu Dhabi

MADINAT ZAYED - Wielrenner Mark Cavendish heeft donderdag de eerste etappe van de Ronde van Abu Dhabi gewonnen. De Brit van Dimension Data liet de Duitser André Greipel en de Italiaan Niccolo Bonifazio nipt achter zich. Cavendish is meteen ook de eerste leider in de vierdaagse koers uit de WorldTour.

Door ANP - 23-2-2017, 14:47 (Update 23-2-2017, 15:26)

De overwegend vlakke etappe door de woestijn leek in een massasprint tussen alle favorieten te eindigen, maar in de slotkilometer ging het voorste deel van het peloton onderuit. Daarbij waren onder anderen Marcel Kittel en Caleb Ewan betrokken. Eerder was er nog een kleine valpartij waardoor Alberto Contador op de grond lag, maar hij kon snel bij het peloton aansluiten. Ook ploeggenoot Bauke Mollema viel van zijn fiets. Volgens Trek-Segafredo hebben beiden enkele schrammen opgelopen.

Martijn Verschoor van Novo Nordisk was op de 21e plaats de beste Nederlander. Tom Dumoulin, die namens Sunweb zijn eerste koers van dit jaar fietste, eindigde als 26e. Robert Gesink bezette de 30e plaats.

De ronde in het emiraat maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de UCI WorldTour, de hoogste categorie wielerkoersen. Alleen zaterdag is de finish bergop.