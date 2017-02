Rentree Wories op NK kunstrijden

DEN HAAG - Niki Wories maakt dit weekeinde haar rentree bij het NK kunstrijden in Den Haag. De titelverdedigster is hersteld van haar blessures en wil zich in De Uithof plaatsen voor de WK kunstrijden in Helsinki (29 maart - 2 april).

Door ANP - 23-2-2017, 12:47 (Update 23-2-2017, 12:47)

Wories moest zich eerder deze winter afmelden voor het EK in Ostrava. De Almeerse kampte nog met de naweeën van een hersenschudding. Twee operaties aan een slijmbeursontsteking in een enkel hadden haar voorbereiding al gedwarsboomd.

De kunstschaatsster is nu weer fit en bindt op het NK de strijd aan met landgenotes, maar ook met buitenlandse rijdsters. Het NK is dit jaar verweven met de internationale Challenge Cup. De korte kür is vrijdag.

Wories, tweevoudig Nederlands kampioene, eindigde vorig jaar als 22e op het WK in Boston.