Wevers buigt voor Chinese turnsters

MELBOURNE - Turnster Sanne Wevers heeft haar eerste optreden op de evenwichtsbalk sinds de Olympische Spelen in Rio afgesloten met een score van 13,866. De olympisch kampioene zag donderdag in de kwalificaties van de wereldbeker in Melbourne twee Chinese turnsters een hogere waardering krijgen voor hun oefening. Tingting Liu noteerde 14,666, terwijl Huan Luo een score van 14,366 achter haar naam kreeg. De finale van het toestel balk is zaterdag.

Door ANP - 23-2-2017, 10:02 (Update 23-2-2017, 10:02)

Wevers probeert in Melbourne wat nieuwe dingen uit in haar oefening. De Sportvrouw van het jaar is rustig aan het opbouwen richting de EK in april. De score van 13,866 was lager dan haar recordscore van 15,466, waarmee ze vorig jaar in Rio olympisch goud veroverde.