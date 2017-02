Snelle Kenianen in marathon Rotterdam

ROTTERDAM - Zes snelle Kenianen zijn woensdag vastgelegd voor de marathon van Rotterdam op zondag 9 april. De organisatie meldde de komst van Marius Kimutai, Laban Korir, Festus Talam, Philemon Rono, Lucas Rotich en Luka Kanda.

Door ANP - 22-2-2017, 17:21 (Update 22-2-2017, 17:21)

De 28-jarige Kimutai heeft de beste tijd achter zijn naam. Hij overtrof zichzelf vorig jaar in oktober in Amsterdam met de derde plaats in 2.05.47, bijna vier minuten sneller dan zijn vorige toptijd op de 42,195 kilometer. Korir (31) werd in de hoofdstad vierde in een persoonlijk record van 2.05.54.

Talam (2.06.26), Rono (2.07.07), Rotich (2.07.17) en Kanda (2.07.20) liepen hun beste tijden ook in recente marathons.

Al eerder was bekend dat de beste Nederlandse marathonlopers ook in actie komen in Rotterdam. Abdi Nageeye, Michel Butter en Khalid Choukoud komen aan de start.