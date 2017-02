Kerber naar kwartfinale ten koste van Puig

ANP Kerber naar kwartfinale ten koste van Puig

DUBAI - Angelique Kerber heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in Dubai. De Duitse tennisster won in de derde ronde met 6-2 6-3 van de Puerto Ricaanse Mónica Puig, voor wie ze in de olympische finale van afgelopen zomer in Rio nog moest buigen.

Door ANP - 22-2-2017, 16:26 (Update 22-2-2017, 16:26)

De als eerste geplaatste Kerber komt donderdag in de kwartfinale uit tegen Ana Konjuh uit Kroatië.