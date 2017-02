Geslaagde operatie judoka Polling

AMSTERDAM - Kim Polling staat een revalidatie van zes maanden te wachten. De judoka werd dinsdag met succes geopereerd aan haar ellebogen. ,,Beide ellebogen zijn als nieuw'', twitterde de drievoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram na de ingreep vanuit haar ziekenhuisbed in het AMC.

Door ANP - 22-2-2017, 16:20 (Update 22-2-2017, 16:20)

Polling kampte al lange tijd met een elleboogblessure. Die speelde haar ook op de Olympische Spelen in Rio parten, toen ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de latere kampioene Haruka Tachimoto uit Japan. Eerder werd al duidelijk dat ze de Europese kampioenschappen, die in april in Polen plaatsvinden, moet laten schieten. De 26-jarige judoka, die dit jaar is verhuisd naar Italië maar voor Nederland wil blijven uitkomen, richt zich nu op de WK in Boedapest in september.