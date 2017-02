Roskam prijst verstandige afwezigen

PAPENDAL - De Nederlandse atletiekploeg reist volgende week af naar de EK indoor zonder de kopstukken Dafne Schippers, Sifan Hassan en Anouk Vetter. Daarmee zijn medailles op de titelstrijd in Belgrado geen zekerheid. Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie heeft daar vrede mee. ,,Atletiek is een meedogenloze sport, waarin je niet jaarlijks op alle grote toernooien kunt pieken. Dan is het juist verstandig keuzes te maken'', zei hij woensdag bij de teampresentatie.

Lichaam en geest moeten af en toe herstellen, aldus de atletiekbaas. ,,Dan moet je af en toe een kampioenschap overslaan, zeker als je nog tien jaar of langer mee wilt in deze sport'', aldus Roskam, wiens ploeg voor de EK uit dertien atleten bestaat: vijf mannen en acht vrouwen. ,,Deze groep is fit en hongerig.''