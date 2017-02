Tennisster Pliskova al klaar in Dubai

ANP Tennisster Pliskova al klaar in Dubai

DUBAI - Vier dagen nadat ze het WTA-toernooi van Doha had gewonnen, vloog Karolina Pliskova er dinsdag in Dubai bij haar eerste optreden meteen uit. De Française Kristina Mladenovic was in de tweede ronde in twee sets de baas over de Tsjechische, die de nummer twee van de plaatsingslijst was: 6-2 6-4. Pliskova had een bye in de eerste ronde.

Door ANP - 21-2-2017, 16:58 (Update 21-2-2017, 16:58)

Pliskova was het seizoen goed begonnen met toernooiwinst in Brisbane. Op de Australian Open strandde ze in de kwartfinales, maar zaterdag boekte ze wel haar tweede toernooizege door in de finale de Deense Caroline Wozniacki te verslaan.