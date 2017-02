IOC nog jaren door met hertesten Sotsji 2014

ANP IOC nog jaren door met hertesten Sotsji 2014

LAUSANNE - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat nog zeker vijf jaar door met het opnieuw laten testen van dopingstalen die zijn afgenomen tijdens de Winterspelen van Sotsji in 2014. Dat hertesten begon eind vorig jaar, nadat onderzoeker Richard McLaren had geconcludeerd dat in Rusland sprake was van een door de staat aangestuurd dopingsysteem. Het IOC startte al snel een juridische procedure tegen 28 Russische sporters die ervan verdacht worden verboden middelen te hebben gebruikt in Sotsji.

Door ANP - 21-2-2017, 11:40 (Update 21-2-2017, 11:40)

Afgelopen jaar zijn al meer dan honderd sporters betrapt op doping, bij hertesten van bloed- en urinestalen die zijn afgenomen tijdens de Spelen van Peking (2008) en Londen (2012). Daar zaten heel wat medaillewinnaars bij. Ook stalen die zijn verzameld tijdens de Winterspelen van 2010 in Vancouver worden met de nieuwste technieken onderzocht.

,,Dat proces is gaande. Het opnieuw testen van de stalen van Sotsji gaat nog zeker tot in 2022 duren'', liet een woordvoerder van het IOC dinsdag weten. Russische atleten waren na alle onthullingen over grootschalig dopinggebruik niet welkom bij de Spelen van Rio.