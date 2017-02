Land Rover dumpt beroemde rugbyer na drankrit

PARIJS - De wereldberoemde rugbyer Dan Carter uit Nieuw-Zeeland is aan de kant gezet door Land Rover als gezicht van het automerk. Carter, die drie keer is uitgeroepen tot beste rugbyer van de wereld, werd afgelopen week dronken aangehouden in Frankrijk.

De rugbyer speelt voor Racing 92 in Parijs.Voor Land Rover was de drankrit meteen reden het sponsorcontract met deze 'flyhalf' te verbreken. De autofabrikant heeft een zero tolerance als he gaat om drank en rijden.