LottoNL-Jumbo zet in op Boom en Groenewegen

ZOETERMEER - Wielrenners Lars Boom en Dylan Groenewegen zijn de speerpunten van LottoNL-Jumbo in het Vlaamse openingsweekend, maakte de Nederlandse ploeg maandag bekend. Zij zijn de kopmannen van de klassiekerploeg voor de Omloop het Nieuwsblad van zaterdag en Kuurne-Brussel-Kuurne een dag later.

Door ANP - 20-2-2017, 21:39 (Update 20-2-2017, 21:39)

De beste prestatie van Boom in de Omloop is een tiende plek in 2011. De afgelopen twee jaar reed hij de eerste wedstrijd op Vlaamse bodem niet. Met verder Jos van Emden, Gijs Van Hoecke, Tom Leezer, Timo Roosen en routiniers Bram Tankink en Maarten Wynants hoopt de ploeg Boom goed af te kunnen zetten in de finale.

Groenewegen eindigde vorig jaar als vierde in Kuurne-Brussel-Kuurne achter winnaar Jasper Stuyven. De spurter krijgt naast Boom ondersteuning van Robert Wagner, Amund Grøndahl Jansen, Twan Castelijns, Jos van Emden, Gijs Van Hoecke, Tom Leezer, Bram Tankink en Maarten Wynants als het aankomt op een sprint in Kuurne.