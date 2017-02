Dertien Nederlandse atleten naar EK indoor

PAPENDAL - Nederland doet komende maand met dertien atleten mee aan de Europese indoorkampioenschappen in Belgrado. Technisch directeur Ad Roskam presenteerde maandag de selectie, bestaande uit vijf mannen en acht vrouwen. Dafne Schippers en Sifan Hassan slaan de EK over, net als meerkampster Anouk Vetter die met een lichte knieblessure kampt.

Door ANP - 20-2-2017, 12:28 (Update 20-2-2017, 12:28)

Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard en Tony van Diepen lopen in Belgrado de 400 meter, Thijmen Kupers gaat net als twee jaar geleden bij de EK indoor in Praag op jacht naar een medaille op de 800 meter. Richard Douma komt in actie op de 1500 meter.

Bij afwezigheid van Vetter is Nadine Broersen de enige Nederlandse meerkampster in Belgrado. Lisanne de Witte en Madiea Ghafoor lopen de 400 meter, Sanne Verstegen de dubbele afstand en Maureen Koster komt uit op de 3000 meter. Nadine Visser en Sharona Bakker doen de 60 meter horden en Melissa Boekelman gaat kogelstoten.