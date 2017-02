Di Resta blijft bij Williams

ANP Di Resta blijft bij Williams

OXFORDSHIRE - De Schot Paul di Resta fungeert ook komend seizoen als reservecoureur bij het Formule 1-team van Williams. De Britse renstal maakte maandag bekend dat het contract met de dertigjarige Di Resta met een jaar is verlengd. De Schot fungeerde vorig seizoen voor het eerst als reservecoureur bij Williams.

Door ANP - 20-2-2017, 10:38 (Update 20-2-2017, 10:38)

Di Resta reed zelf drie jaar in de Formule 1 voor Force India. Twee vierde plaatsen waren het beste resultaat voor de DTM-kampioen van 2010 in de koningsklasse van de autosport. Hij reed 121 punten bij elkaar in dienst van Force India.

De ervaren Schotse coureur is nu bij Williams de derde man. Di Resta moet klaar staan voor het geval er iets gebeurt met de twee vaste coureurs, de gelouterde Braziliaan Felipe Massa en de Canadese debutant Lance Stroll.