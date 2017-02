Golfer Johnson nieuwe nummer één

PACIFIC PALISADES - De Amerikaanse golfer Dustin Johnson heeft de eerste plaats op de wereldranglijst overgenomen van Jason Day. De 32-jarige Johnson deed dat zondag in stijl, door het Genesis Open in Pacific Palisades nabij Los Angeles te winnen. De Amerikaan had na vier ronden een royale voorsprong van liefst vijf slagen op zijn eerste achtervolger, de Belg Thomas Pieters.

Door ANP - 20-2-2017, 7:39 (Update 20-2-2017, 7:53)

Johnson nam daardoor de koppositie van de mondiale ranglijst over van Day, die in Californië niet verder kwam dan de gedeelde 64e plaats. De Australiër had liefst negentien slagen meer nodig gehad dan de winnaar. Hij moest zodoende na 47 weken de eerste plaats afstaan aan Johnson, de twintigste nummer één sinds de invoering van de wereldranglijst in 1986.

De Amerikaan stopte in 2014 met golfen vanwege persoonlijke redenen, maar keerde een half jaar later toch weer terug op de baan. Johnson won vorig jaar zijn eerste major, de US Open. ,,Het klinkt goed om nu nummer één te zijn'', zei hij zondag na zijn geslaagde machtsgreep. ,,Het was een lange reis. Als kind droomde ik er van op de PGA Tour te spelen. Aan de eerste plaats op de wereldranglijst heb ik nooit gedacht, dat begon pas toen ik de top tien in kwam. Het geeft me veel vertrouwen dat ik daar nu sta.''

De onttroonde Day weet wat hem en de andere golfers te doen staat. ,,Als Dustin zo blijft spelen, zullen we allemaal ons spel moeten verbeteren om de strijd te kunnen aangaan.'' Zijn landgenoot Adam Scott, die in 2014 ook even op één stond, had een tip voor Johnson. ,,Geniet er van. Want sinds de dominantie van Tiger Woods voorbij is, blijft niemand lang aan kop staan.''